Названы неэффективные методы похудения

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неэффективных способах похудения.

Одним из таких методов он назвал липосакцию, так как такая процедура подходит только тем, у кого жировые отложения наблюдаются локально — в нижней части живота или на ягодицах.

«Жир — это эндокринный орган, мы не до конца знаем функцию и биохимию. Из-за липосакции может нарушиться электролитный баланс, может отказать сердце», — пояснил специалист в эфире «России 1».

Также Мясников опроверг эффективность вакуумных массажей, которые в последнее время стали популярными. По его словам, лишний вес часто зависит от гормонов. Чтобы «обмануть» гормональную систему и ускорить обмен веществ, необходимо увеличить физическую активность и полностью изменить образ жизни.

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