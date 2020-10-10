Эндокринолог рассказала, кому нельзя есть кашу

Врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина рассказала, что кашу с высоким гликемическим индексом нельзя есть тем, кто худеет, страдает от диабета или ожирения.

По ее словам, крупы являются важной составляющей рациона, в них содержится большое количество полезных компонентов, но в то же время большинство из каш имеет высокий гликемический индекс — показатель, определяющий уровень глюкозы в крови.

Специалист отмечает, что наиболее безопасной крупой с низким гликемическим индексом является перловка, средний показатель у гречки и риса, высокий — у пшенной, кукурузной и манной круп.

«Таким образом, для людей, стремящихся правильно питаться, быть стройными и здоровыми, а также для людей с сахарным диабетом, с ожирением наряду с калорийностью и объемом потребления каш необходимо учитывать и их гликемический индекс», — заявила доктор «АиФ».

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