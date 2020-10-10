Гастроэнтеролог перечислил опасности чеснока

Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал об опасностях чеснока. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Чеснок – это сильный антибиотик, сильное антивирусное средство, поэтому обычно он используется для обезвреживания, обеззараживания продуктов животного происхождения. Но настоятельно рекомендую не употреблять чеснок в сыром виде», — рассказал доктор.

По его словам, это растение не только убивает бактерии и грибки, но и сильно раздражает слизистую пищеварительного тракта. У людей с гастродуоденитом, синдромом раздраженного кишечника это может вызвать серьезную ответную реакцию вплоть до срыва стула.

Также Харлов предупредил об опасности капель из чеснока для носа. Раздражение слизистых приведет к снижению местного защитного барьера, отеку, что позволит вирусам и бактериям быстрее проникнуть в организм.

«Иногда советуют вешать чеснок на шею с целью защиты от различных инфекций. В этом способе нет значимой практической ценности, так как концентрации при вдыхании будут маленькие», – отметил специалист.

Он добавил, что лучше всего употреблять чеснок в составе готовых блюд.

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