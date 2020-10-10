Из-за разлива нефтепродуктов в Ангару в Кежемском районе установлен режим ЧС
Ника Пикекатлет
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В Красноярском крае в Кежемском районе был введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в местную реку Ангару. Об этом сообщает ТАСС.
В региональном МЧС уточнили, что режим носит муниципальный характер.
Отмечается, что администрация Кежемского района выпустила данное постановление в пятницу, 9 октября.
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