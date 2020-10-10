Около 300 мешков с человеческими костями нашли в Калининграде

В Калининграде были найдены около 300 мешков, в которых находились человеческие кости. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, по словам старшего помощника главы регионального СК Натальи Гацко, мешки были обнаружены в одном из помещений немецкого форта «Штайн».

Она уточнила, что находку заметил во время осмотра помещений новый владелец.

Гацко отметила, что следователями инициирована доследственная проверка.Согласно предварительным данным, мешки складировала занимавшаяся археологическими изысканиями организация. Свою деятельность компания осуществляла с 2013 года.