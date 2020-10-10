В Москве задержано и отменено 30 рейсов

В аэропортах столицы отменили и задержали 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.13 по мск, во Внуково отменено два вылета и задержано три.

При этом в Домодедово отменено 19 рейсов и один вылет задержан.

Также в Шереметьево пять вылетов отменили.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и сентябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.