Суд арестовал директора банка «Траст» по делу о крупном мошенничестве

Пресненский суд Москвы отправил под стражу исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, который подозревается в особо крупном мошенничестве, передает ТАСС.

Сообщается, что Хабаров будет содержаться под стражей до 30 ноября.

Ранее сообщалось, что в доме исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова прошли обыски. Его самого допрашивали в рамках уголовного дела о хищении 841,8 млн руб. у владельца транспортной компании «Деловые линии» Александра Богатикова.

Адвокат Хабарова Владимир Слащев заявлял, что мужчина заподозрен в мошенничестве в особо крупном размере. По его словам, Хабаров вину не признает и дает аргументированные показания.

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