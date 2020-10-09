Бывшего врио главы архангельского Минобразования заподозрили в педофилии

Правоохранители задержали бывшего исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева по подозрению в педофилии, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сказал источник.

В областном правительстве уточнили, что Гнедышев задержан по статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и о распространении порнографии.

По данным регионального СК России, в декабре 2019 года чиновник вел переписку в соцсети с двумя несовершеннолетними школьницами, «оказывая на них развращающее влияние», а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.

Гнедышев был назначен врио министра вместо покинувшего пост в конце августа Олега Полухина. 8 октября он написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.

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