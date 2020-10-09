Прокуратура на Урале проследит за делом младенца, которого прятали в шкафу

Свердловская прокуратура взяла на контроль уголовное дело об истязании новорожденной девочки в свердловском Карпинске, которую мать полгода прятала в шкафу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее стало известно, что 37-летняя жительница Карпинска полгода держала новорожденную дочь в шкафу, доведя ее до истощенного состояния. Младенца обнаружили подруги матери.

По данным областного Минздрава, ребенок находится в тяжелом состоянии.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание».

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку на предмет соблюдения требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также об охране жизни и здоровья детей», — сообщили в пресс-службе.

Предполагаемая мать ребенка в период беременности на учете в женской консультации не состояла и в момент родов за помощью к врачам не обращалась. Родив девочку, документы на нее не оформила. В доме женщины не было найдено детского питания, одежды, кроватки и средств детской гигиены.

Женщина также воспитывает мальчика 13 лет и девочку 3 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Свердловской области женщина полгода прятала новорожденную дочь в шкафу