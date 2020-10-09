В Дагестане 16 детей поступили в больницу с отравлением
Карина Казанцева
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В Махачкале в больницу доставлены 16 детей из детских садов с отравлением, пишет ТАСС со ссылкой на источник в администрации города.
«Шестнадцать детей из разных детских садов попали в больницу в Махачкале с отравлением», — сказал источник.
Причины случившегося будут установлены позже. О состоянии детей не сообщается.
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