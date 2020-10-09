Эксперт предрекла россиянам пик заболеваемости COVID-19 в ноябре

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что заболеваемость COVID-19 в России достигнет пика к середине ноября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, после новогодних праздников эпидемиологическая ситуация должна стабилизироваться.

Она также отметила, что нынешний рост новых случаев коронавируса не так страшен — он обусловлен увеличением количества проводимых тестирований.

Лебединская добавила, что сменился и характер распространения заболевания: рост наблюдается во многих субъектах. Весной же он происходил лишь в нескольких крупных агломерациях.

При этом эксперт затруднилась оценить, какой из вариантов развития событий является более «безболезненным» для экономики.

Согласно последним данным, с момента начала пандемии в России зарегистрировали 1 260 112 случаев COVID-19, при этом 1 002 329 граждан выздоровели, 22 056 умерли.

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