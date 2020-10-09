В Москве в пятницу ожидается до +15°С

В Москве в пятницу, 9 октября, ожидается до +15°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +13 до +15°C. Будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Ветер южный, 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +8...+10°C. Сохранится облачность, будет идти небольшой дождь. Ветер южный, скорость 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 753, а ночью — 754 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.