От пожара в 33-этажном жилом доме в Южной Корее пострадали почти 90 человек

Во время пожара в жилом доме в Южной Корее пострадали по меньшей мере 88 человек. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Пожар произошел в 33-этажном жилом и административном здании в 17:00 по мск. Огонь был локализован, но до сих пор не потушен.

Отмечается, что из-за сильного ветра огонь перешел на другие этажи и охватил почти все здание. Сотни человек эвакуированы.

Сообщений о погибших не поступало. Причина ЧП пока не уточняется.

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