Директора банка «Траст» задержан после допроса

Главный исполнительный директор банка непрофильных акивов «Траст» Михаил Хабаров задержан по делу о хищении. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на адвоката директора Владимира Слащева.

«Задержали», — сообщил Слащев.

Хабарова задержали по итогам допроса в СК, отметил он.

Слащев добавил, что мера пресечения Хабарову будет избрана 9 октября в Пресненском суде Москвы.

Ранее в доме исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова прошли обыски. Его самого допрашивали в рамках уголовного дела о хищении 841,8 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова.

Адвокат Хабарова Владимир Слащев заявлял, что мужчина заподозрен в мошенничестве в особо крупном размере. По его словам, Хабаров вину не признает и дает аргументированные показания.

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