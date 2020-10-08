Le Monde рассказала о готовящемся санкционном списке ЕС по инциденту с Навальным

Французская газета Le Monde узнала, что Франция и Германия согласовали антироссийский санкционный список, в который могут войти девять человек.

Источники издания рассказали, что среди попавших под ограничительные меры — сотрудники администрации российского президента и силовых ведомств.

По данным СМИ, санкции предполагают заморозку счетов, а также наложение запрета на посещение стран Европы. Лидеры ЕС, как добавляет газеты, будут обсуждать проект документа в рамках заседания в Брюсселе, которое состоится 12 октября.

При этом европейские лидеры не исключают, что Россия может ввести «ответные меры».

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МВД раскрыло, откуда поступил сигнал о минировании аэропорта в день ЧП с Навальным

— РФ запросит у Германии отчет ОЗХО по делу Навального

— Захарова назвала инцидент с Навальным поводом для возможных санкций против РФ