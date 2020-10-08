Le Monde рассказала о готовящемся санкционном списке ЕС по инциденту с Навальным
Французская газета Le Monde узнала, что Франция и Германия согласовали антироссийский санкционный список, в который могут войти девять человек.
Источники издания рассказали, что среди попавших под ограничительные меры — сотрудники администрации российского президента и силовых ведомств.
По данным СМИ, санкции предполагают заморозку счетов, а также наложение запрета на посещение стран Европы. Лидеры ЕС, как добавляет газеты, будут обсуждать проект документа в рамках заседания в Брюсселе, которое состоится 12 октября.
При этом европейские лидеры не исключают, что Россия может ввести «ответные меры».
20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.
Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.
Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.
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