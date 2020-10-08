Свыше тысячи студентов в Британии получили положительный тест на COVID-19

Студенты Ньюкаслского университета получили положительные результаты анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Sky News.

Всего коронавирусная инфекция была установлена у более тысячи студентов. Кроме того, заболевание выявили у 12 сотрудников образовательного учреждения.

Также соседний Нортумбийский университет заявил о 770 положительных анализах на COVID-19 среди обучающихся.

Руководство вузов приняло решение о переходе на дистанционное обучение по меньшей мере на три недели.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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