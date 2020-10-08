На место взрыва неизвестного снаряда в горах Дагестана выехали силовики

На место взрыва неизвестного снаряда в Агульском районе Дагестана выехали представители правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам источника, взрыв произошел около села Чираг Агульского района. Он уточнил, что в результате взрыва никто не пострадал.

«Взорвался снаряд, образовалась воронка. ... На место выехали взрывотехники ФСБ и МВД для проведения экспертизы. Будет установлено, что это за снаряд», — рассказал источник.

Ранее местные жители сообщили о взрыве неопознанного снаряда.