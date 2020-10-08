Медведев напомнил, что пандемия COVID-19 не закончилась

Пандемия коронавируса еще не закончилась, а вакцинация в России только начинается, поэтому необходимо соблюдать все предписания для предотвращения распространения инфекции. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

«И с учетом того, что вакцинация только начинается, популяционный иммунитет у населения еще не сформирован, надо следовать всем установленным правилам», — сказал политик в ходе встречи с выпускниками кадрового партпроекта ЕР «ПолитСтартап».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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