В Петербурге полевой госпиталь в «Ленэкспо» откроют для больных с COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте» заявил, что с 12 октября возобновится прием пациентов с коронавирусом на площадке Госпиталя ветеранов войн и во временном госпитале в «Ленэкспо».

По словам Беглова, в городе за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась на 38%, а число госпитализаций — на 21%.

«12 октября вводим площадку Госпиталя ветеранов войн на Народной, 21, а также временный госпиталь в «Ленэкспо», — написал губернатор.

Он добавил, что в «Ленэкспо» подготовили два полностью оснащенных корпуса для лечения коронавирусных больных.

По последним данным, в Санкт-Петербурге зарегистрировано 46 тыс. случаев коронавируса, 30,6 тыс. человек вылечились, 3,1 тыс. умерли.

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