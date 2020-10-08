Убившего ветеранов ВОВ в Рязани приговорили к 19 годам колонии

21-летнего россиянина приговорили к 19 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в убийстве двух ветеранов Великой Отечественной войны в Рязани в сентябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Приговором суда Максиму Куприну назначено наказание в виде 19 лет с отбыванием в колонии строгого режима и 2 года ограничения свободы после отбытия наказания», — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина полностью признал свою виную.

По данным следствия, тела мужчины 1928 года рождения и женщины 1930 года рождения, ветеранов Великой Отечественной войны, были обнаружены в одной из квартир в Рязани 26 сентября 2019 года. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В дальнейшем правоохранители задержали местного жителя 1999 года рождения.

Куприн признан виновным по статьями УК РФ «Разбой» и «Убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений».

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