Спрос на кремацию вырос в Москве во время пандемии

Спрос на кремацию умерших увеличился в Москве во время пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил глава оператора столичных кладбищ ГБУ «Ритуал» Артем Екимов в интервью РБК.

По словам Екимова, до пандемии кремации составляли 53-54% всех погребений.

Во время действия мер по обеспечению безопасности в условиях распространения коронавируса на кремацию приходилось 70-72% всех погребений, рассказал глава «Ритуала». Остальные 28-30% составляли захоронения в землю.