На Кубани в храмах начали раздавать молоко

В храмах Екатеринодарской епархии нуждающимся раздают продуктовые наборы, куда входит и молоко, сообщается на сайте синодального отдела Московского патриархата по социальной благотворительности и социальному служению.

«К обычному набору гуманитарной помощи с крупами, мукой, растительным маслом и консервами добавился пакет с молочной продукцией: сливочным маслом, молоком, сметаной и молочными десертами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это стало возможным благодаря тому, что молочный комбинат оборудовал храмы 24 холодильными камерами, где теперь хранят молочные продукты.

С начала пандемии РПЦ раздает продуктовые наборы нуждающимся и малоимущим. С июня помощь получили больше 24 тысяч человек.

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