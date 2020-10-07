Житель Сергиева Посада получил 15 лет колонии за сексуальное насилие над дочерью

Суд приговорил жителя Сергиева Посада к 15 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

Отмечается, что 39-летний мужчина признан виновным в совершении четырех преступлений сексуального характера в отношении ребенка 2012 года рождения. Он приговорен по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и 4 ст. 132 УК РФ.

Известно также, что факт сексуального насилия подтвержден заключениями акушерско-гинекологической и психолого-психиатрической экспертиз.

Сначала злоумышленник отказывался давать показания, но в ходе судебного разбирательства признал свою вину.