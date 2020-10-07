Адвокат назвал «враньем» утверждения об обнаружении амфетаминов в крови Голунова

Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Сергей Бадамшин опроверг информацию о том, что в его крови якобы нашли следы амфетамина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вранье», — подчеркнул правозащитник.

Ранее 7 октября сообщалось о том, что эксперты ФСБ нашли следы амфетамина в крови Голунова, признанного потерпевшим по делу о подброшенных наркотиках.

В начале сентября Басманный суд Москвы продлил срок ареста пятерым полицейским, которые, по версии следствия, подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.

Все пятеро обвиняются по статьям «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности», «Незаконный оборот наркотиков», «Преступление, совершенное организованной группой». Коновалов признался в том, что подбросил наркотики, Уметбаев — в «применении физической силы» к Голунову.

Журналиста задержали в столице в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но позже уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

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