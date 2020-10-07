Названы самые необычные посылки россиян

Замдиректора «Первой экспедиционной компании» (ПЭК) Вадим Филатов рассказал о самых необычных посылках россиян, передает РИА «Новости».

Самым неожиданным стал заказ на доставку из Новосибирска в Данию бивней мамонта весом 800 кг и 2,5 кубометра груза. Бивням было около 9000 лет.

Еще одной необычной посылкой стал колокол в село Бураново. Оказалось, что он для церкви, которую на свои деньги построили участники Евровидения от России в 2012 году «Бурановские бабушки».

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