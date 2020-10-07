Пожар в многоквартирном доме в Магнитогорске локализован
Антон Демидов
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Пожар в жилом многоэтажном доме в Магнитогорске локализован на площади 540 кв. м., передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Как рассказали в ведомстве, из здания самостоятельно эвакуировались 44 человека, восемь из которых являются детьми.
«На данный момент все находятся в пункте временного размещения», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что при пожаре никто не погиб и не травмировался.
Ранее сообщалось, что в Магнитогорске в ночь на 7 октября загорелась крыша многоквартирного жилого дома.