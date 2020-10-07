Пожар в многоквартирном доме в Магнитогорске локализован

Пожар в жилом многоэтажном доме в Магнитогорске локализован на площади 540 кв. м., передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, из здания самостоятельно эвакуировались 44 человека, восемь из которых являются детьми.

«На данный момент все находятся в пункте временного размещения», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что при пожаре никто не погиб и не травмировался.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске в ночь на 7 октября загорелась крыша многоквартирного жилого дома.