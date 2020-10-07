Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда

Защита россиянина Евгения Никулина, осужденного в США по обвинению в киберпреступлениях, подала апелляцию на приговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уведомление Девятого окружного апелляционного суда в Калифорнии.

Как было известно ранее, суд приговорил Никулина к 88 месяцам (7 годам и 4 месяцам) тюремного заключения. Из них 48 россиянин уже отбыл в исправительном учреждении.

Евгений Никулин был задержан сотрудниками чешской полиции и Федерального бюро расследований (ФБР) США в Праге 5 октября 2016 года. Американские власти подозревают россиянина в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества.

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