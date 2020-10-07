Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы отменили и задержали 25 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 00.7 по мск, во Внуково отменено четыре вылета и задержано еще столько же.

При этом в Домодедово отменено 14 рейсов.

Также в Шереметьево два вылета отменили, а один — задержали.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и сентябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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