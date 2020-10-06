В США ужесточили правила выдачи рабочих виз

Министерство внутренней безопасности США усложнило систему выдачи американских рабочих виз. Об этом сообщает РИА «Новости».

В частности, были изменены правила получения визы H-1B, которая позволяет работодателю нанимать иностранного сотрудника сроком на шесть лет.

Среди внесенных изменений значится сокращение числа «специальных профессий», по которым может быть совершен найм. Кроме того, планируется усиление контроля за компаниями, которые осуществляют основную работу в других странах через аутсорсинг.

«От компаний будет требоваться, чтобы они делали настоящие предложения о работе настоящим сотрудникам», — поясняет министерство.

Некоторые правила вступят в силу уже 8 октября, а другие — через месяц.

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