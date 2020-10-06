Солодов назвал две возможные причины загрязнения воды на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что привести к загрязнению прибрежных вод в регионе мог разлив ядовитых веществ или цветение микроводорослей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ученые говорят, что это вполне вероятная причина загрязнения. Она могла привести и к гибели животных, и к повреждениям человека. Более того, ссылаясь на предыдущий опыт, ученые говорят, что в 80-е годы были факты массовой гибели морских животных именно от водорослей, от цветения», — говорится в сообщении.

Ранее был зафиксирован массовый выброс морских животных в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа в Авачинском заливе. Специалисты гидрометеослужбы выявили там превышение содержания фенола и нефтепродуктов.

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