Собянин сообщил, что более 25% новых заболевших COVID-19 в Москве старше 65 лет

Более 25% новых заболевших коронавирусом в Москве составляют лица старше 65 лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».

По его словам, лишь 10-15% пожилых пациентов заражаются при контакте с членами семьи.

Как отметил градоначальник, большинство людей заражаются на работе, в транспорте, магазинах и других общественных местах.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что российская столица уже вышла к пиковым значениям середины весны по коронавирусной инфекции.

Согласно последним данным, в Москве зафиксировали 311,5 тыс. заболевших, 255,1 тыс. выздоровевших и 5,4 тыс. умерших.

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