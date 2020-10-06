Более 20% населения РФ сделали прививку от гриппа
Анна Светлова
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Более 30,9 млн россиян (21,1% населения РФ) сделали прививку от гриппа. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что в стране регистрируется заболеваемость ОРВИ, вызванная респираторными вирусами не гриппозной этиологии.
Известно также, что превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ зафиксировано в большей степени среди взрослых и детей 7-14 лет. При этом по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ несильно превышены в 28 субъектах России.
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