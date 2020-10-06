В Москве во вторник ожидается до +19°С
Бернст Ю.
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В Москве во вторник, 6 октября, ожидается теплая и сухая погода, передает портал «Метеоновости».
По прогнозам синоптиков, при переменной облачности существенных осадков не ожидается.
Максимальная температура в столице составит +17°С...+19°С, в Подмосковье — +14°С...+19°С.
Ветер южный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 40%.
Атмосферное давление за сутки понизится до 754 мм рт. ст.
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