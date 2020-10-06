Первый снег выпал в Красноярске
Бернст Ю.
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Первый снег выпал в ночь на 6 октября во всех районах Красноярска и продолжает идти, передает РИА «Новости».
На утро снег засыпал кроны деревьев, крыши домов и зданий и капоты автомобилей по всему городу, сообщает агентство.
При этом температура держится в районе 0°С.
По данным синоптиков, днем воздух прогреется до +2°С, будет пасмурно.
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