Геолог заявил, что животные на Камчатке могли погибнуть из-за вулканизма

На Камчатке массовая гибель животных могла быть вызвана вулканической активностью, сообщил геолог и экоактивист Георгий Каваносян. Об этом пишет ТАСС.

«Когда идет землетрясение, а оно было как раз 15 сентября, достаточно сильной магнитудой 6.0, обычно идут попутно какие-то извержения, маленькие интрузии в океане, и высвобождается большое количество газа», — сказал Каваносян.

Геолог добавил, что когда сера и углерод контактируют с водой, то в океане образуются углекислая, серная и сернистая кислоты. Из-за этого «ихтиофауна сварилась буквально в воде, получила химический ожог».

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

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