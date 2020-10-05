В Саратовской области чиновник попросил стыдить его за фото еды, чтобы похудеть

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил в Instagram, что начал борьбу с лишним весом.

«Я буду выкладывать все, что я ем за день, в сеть, а мои друзья будут говорить: «Как тебе не стыдно?» Врать я не буду, буду честно выкладывать, и мне придется меньше есть. И я тогда похудею», — сказал министр.

53-летний министр весит около 150 кг, он хочет достичь отметки в 100 кг. Он также пообещал выходить на ежедневные прогулки. Подписчики уже успели посоветовать чиновнику пожить на одну пенсию или оформить ипотеку.

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