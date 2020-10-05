Белорусские силовики задержали сломавшего водомет оппозиционера

Белорусские правоохранители установили личность и задержали оппозиционера, который в ходе митингов 4 октября вывел из строя водомет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

По ее информации, им оказался 27-летний житель Столинского района.

Кроме того, сотрудники МВД нашли 26-летнего минчанина, который в ходе протестов забросал спецтехнику камнями.

Силовики также подозревают двух 21-летних граждан из Несвижа и Могилева в том, что они заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей.

Чемоданова сообщила, что все нарушители задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.

В их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, добавила она.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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