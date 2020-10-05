Экс-руководитель российской госкомпании задержан за продажу разработок за 400 млн

Бывший руководящий сотрудник одной из российский государственных компаний топливно-энергетического комплекса задержан за незаконную продажу разработок в промышленной сфере. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, экс-руководитель компании без согласия собственника получил данные о приборах для проведения диагностики на нефтяных объектах. Затраты на данные разработки оцениваются более чем в 2 млрд рублей, указано в сообщении.

Бывший топ-менеджер попытался продать часть данных за 400 млн рублей, после чего был задержан с поличным, сообщает СК. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном разглашении коммерческой тайны.