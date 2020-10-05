Полицейским предложат пройти вакцинацию от COVID-19

Сотрудники полиции войдут в первоочередную группу вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Об этом сообщает «Интерфакс».

В первую очередь пройти вакцинацию предложат врачам, работникам сферы образования и полицейским, отметил Морозов. После них прививки смогут сделать работники общепита, питания, транспорта и других сфер.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших, более 24 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Опрос: прививку от коронавируса готовы сделать почти четверть россиян

— Гинцбург сказал, когда в России прекратится рост числа заболевших коронавирусом

— Мурашко назвал сроки массовой вакцинации в России от COVID-19