Мурашко назвал сроки массовой вакцинации в России от COVID-19
Массовое вакцинирование населения в России от коронавирусной инфекции начнется в конце октября — начале ноября. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Верим, что ввод (вакцины) в гражданский оборот начнется в последних числах октября либо в первых числах ноября. И далее пойдет по нарастающей», — сказал министр.
По его словам, и в России, и в за рубежом существует большой спрос на российскую вакцину.
Он также добавил, что ситуация с COVID-19 «в целом управляемая», при этом наиболее серьезная ситуация с инфекцией обстоит в Москве.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Песков рассказал о переводе части сотрудников Кремля на удаленку
— Минпросвещения: российские школы не будут переходить на удаленку
— В ВОЗ считают, что коронавирус может быть у 10% жителей Земли