Мурашко назвал сроки массовой вакцинации в России от COVID-19

Массовое вакцинирование населения в России от коронавирусной инфекции начнется в конце октября — начале ноября. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Верим, что ввод (вакцины) в гражданский оборот начнется в последних числах октября либо в первых числах ноября. И далее пойдет по нарастающей», — сказал министр.

По его словам, и в России, и в за рубежом существует большой спрос на российскую вакцину.

Он также добавил, что ситуация с COVID-19 «в целом управляемая», при этом наиболее серьезная ситуация с инфекцией обстоит в Москве.

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