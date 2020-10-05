Сентябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что сентябрь 2020 года в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает ТАСС.

«На азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений», — рассказала она.

Макарова добавила, что ранее рекордно теплым считался сентябрь 2016 года.

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