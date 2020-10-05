В Кремле переадресовали вопрос о возможном введении новых коронавирусных мер
Елизавета Мележенкова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о вероятности введения ограничительных мер в связи с ростом новых выявляемых случаев COVID-19 в стране.
«Это будет обсуждаться не в Кремле, а в правительственном штабе», — передает его слова корреспондент «Газеты.Ru».
Представитель Кремля также добавил, что не слышал каких-либо обсуждений на этот счет.
При этом он назвал растущие цифры серьезным поводом для мобилизации и призвал стать более острожными.
Согласно последним данным, в общей сложности в стране зарегистрированы 1 225 889 случаев COVID-19.
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