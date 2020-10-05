Песков отреагировал на самоубийство журналистки Славиной

Екатерина Зайцева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал самоубийство журналистки Ирины Славиной в Нижнем Новгороде.

«Безусловно, это трагическое происшествие и мы соболезнуем родным. Мы не располагаем деталями, но обращаем внимание на реакцию губернатора Никитина, который сказал, что обязательно разберется в произошедшем», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова представителя Кремля.

Ранее стало известно, что Ирина Славина привязала себя к скамейке и подожгла одежду у здания МВД в Нижнем Новгороде. Незадолго до этого журналистка написала на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

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