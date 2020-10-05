Мосгорсуд во второй раз не смог отобрать присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Московский городской суд снова не смог отобрать присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела в отношении двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее первый отбор присяжных не состоялся из-за неявки потерпевших, заразившихся коронавирусом.

«Отбор присяжных по делу Хачатурян отложен на 5 ноября 2020 года на 12.00 мск», — уточнили в пресс-службе.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления — 27 июля 2018 года — им было 19, 18 и 17 лет. 28 июля 2018 года девушки были задержаны.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

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