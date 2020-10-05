В Петербурге возбудили дело против медика, угрожавшего оружием женщине и ребенку

Анна Светлова

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении работника медицинского учреждения, угрожавшего оружием женщине и ребенку в магазине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Отмечается, что 3 октября у магазина в городе Зеленогорск у 44-летней местной жительницы возник конфликт с мужчиной. По словам женщины, он нанес ей телесные повреждения, после чего похожим на пистолет предметом стал размахивать при свидетелях. В дальнейшем незнакомец скрылся с места инцидента на автомобиле Range Rover.

По данным полиции, владельцем машины оказался 51-летний мужчина, сотрудник медучреждения. Его задержали, при обвиняемом нашли травматический пистолет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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