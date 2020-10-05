Хозяевам крупных собак предложили обязательно проходить курсы кинологов

Арнольд Мухин

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород. Письмо с предложением он направил на имя главы МВД России Владимира Колокольцева, передает RT.

По его словам, в прессе часто появляются новости о нападениях домашних собак как на взрослых, так и на детей.

Общественник отмечает, что при плохом воспитании собака крупной породы может стать угрозой для прохожих на улице и для самого владельца.

«В связи с этим просим Вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», — говорится в письме.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мелкие и пушистые: каких собак заводят в России

— Кинолог дал советы при нападении собак

— Кинологи назвали самые обучаемые породы собак