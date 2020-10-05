Опрос: прививку от коронавируса готовы сделать почти четверть россиян

Антон Демидов

Всего 23% россиян готовы сделать прививку от коронавируса. Об этом следует из опроса «Единой России», результаты которого приводит РИА «Новости».

Согласно данным опроса, более 70% респондентов сообщили о неготовности к вакцинации от COVID-19.

Как отмечается, 93% опрошенных выступают за добровольную вакцинацию. При этом 7% респондентов заявили, что вакцинация может быть только обязательной.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших, 24,3 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».