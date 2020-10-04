Несколько десятков человек задержаны на акции протеста в Минске

Бернст Ю.

Несколько десятков протестующих задержаны во время несанкционированной акции в Минске в воскресенье, 4 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

Силовики, в частности, действуют на проспекте Дзержинского, в районе улицы Немиги и станции метро «Михалово», сообщает ТАСС.

В свою очередь белорусские правозащитники, по данным агентства, располагают информацией о задержании 103 участников акций протеста.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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