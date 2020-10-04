Психолог рассказала о провоцирующих агрессию фразах
Эксперт в области поведения человека Светлана Пешенькова рассказала о фразах и выражениях, которые провоцируют агрессию. Ее слова передают «Известия».
«Как понять, что применяется пассивная агрессия? Вы слышите фразу, и внутри вас рождается внутренний дискомфорт и недовольство», — сказала Пешенькова.
Психолог объяснила, что в категорию подавляющих речевых микроманипуляций входят сравнение с другим человеком, который якобы превосходит собеседника в чем-либо, а также манипуляции с давлением на совесть и на жалость.
Агрессию могут вызвать и непрошенные советы, сопровождающиеся обвинительным тоном и фразами «ты должен», «обязан поменять».
Пешенькова также рекомендовала не использовать часто указание «ты», а подходить к вопросу через «себя».
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