Психолог рассказала о провоцирующих агрессию фразах

Эксперт в области поведения человека Светлана Пешенькова рассказала о фразах и выражениях, которые провоцируют агрессию. Ее слова передают «Известия».

«Как понять, что применяется пассивная агрессия? Вы слышите фразу, и внутри вас рождается внутренний дискомфорт и недовольство», — сказала Пешенькова.

Психолог объяснила, что в категорию подавляющих речевых микроманипуляций входят сравнение с другим человеком, который якобы превосходит собеседника в чем-либо, а также манипуляции с давлением на совесть и на жалость.

Агрессию могут вызвать и непрошенные советы, сопровождающиеся обвинительным тоном и фразами «ты должен», «обязан поменять».

Пешенькова также рекомендовала не использовать часто указание «ты», а подходить к вопросу через «себя».

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