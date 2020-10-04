В Пензенской области упал легкомоторный самолет
Бернст Ю.
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В Никольском районе Пензенской области упал одноместный легкомоторный самолет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
В результате пострадал один человек.
Уточняется, что падение произошло между селами Маис и Столыпино.
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